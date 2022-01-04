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Tehlikenin adı Omicron! Hızla yayılan varyant için flaş açıklama: Tehdit olmaktan çıkacak

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Tehlikenin adı Omicron! Hızla yayılan varyant için flaş açıklama: Tehdit olmaktan çıkacak

Dünyayı yeniden alarm durumuna geçiren Omicron varyantı için Alman doktorlardan flaş bir açıklama geldi. Almanya‘daki hastane doktorları, öncekilere oranla daha az tehlikeli olduğu düşünülen koronavirüsün Omicron varyantının, kısa bir süre sonra sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı düşüreceğini umuyor.

Uzman Hastane Doktorları Birliği (VLK) Başkanı Michael Weber, Omicron varyantının ülkede baskın olması halinde Covid-19'un sağlık sistemi için artık tehdit olmaktan çıkacağı görüşünü dile getirdi.

Weber İngiltere, Güney Afrika, Danimarka'da yaşananların da bu görüşü desteklediğini ifade etti.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Weber, "Pandeminin bu ülkede endemik hale gelmesi gerçekçi bir olasılık." dedi.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise yaptığı açıklamada Omicron varyantının daha öncekilere oranla daha az tehlikeli olduğunu ancak aşısız yaşlı kişiler için hala risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Aşının ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü kaydeden Lauterbach, vatandaşlara aşı olmaları ve mutlaka maske takmaları çağrısında bulundu.

Pazar günü açıklanan rakamlara göre, ülkede 100 bin kişi içinde enfekte olanların oranı 12,51 iken, günlük vaka sayısı 222 binin üzerine çıktı.

Son olarak 46 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte bu ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 155'e çıktı.

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