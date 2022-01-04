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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Yangınlarla mücadelede yeni dönem

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Yangınlarla mücadelede yeni dönem

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tedbir faaliyetlerine hız verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığı belirtilerek, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" denildi.

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