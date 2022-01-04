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Hakkari'de 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Hakkari’de 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Karara ilişkin ayrıntılar Hakkari Valiliği tarafından duyuruldu.

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