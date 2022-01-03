İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA  "randevu" açıklaması

Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir. 4 gün sonra şahıs, 11 Aralık 2018 tarihinde terör tehdidiyle alakalı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şube'ye müracaatta bulunmuş ve ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirilmiştir.



4 Ağustos 2021 tarihinde yurdışında, Şeyhmus Özkan'ın, şirketine ait uçakta uyuşturucu yakalanmasının ardından uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurtdışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tespiti üzerine olay, hemen savcılığa intikal ettilirmiş, savcının kararıyla pilot gözaltına alınmış ve mahkemenin kararları çerçevesinde devam etmiştir. Ancak gözaltı ve tutuklamalar esnasında, siber birimlerimizin de tespit ettiği üzere, şahsın Sayın Bakanımızla 3 yıl önce çekilen fotoğrafı, ilgili şahsın İnstagram hesabına kısa süreli konulmuş ve kaldırılmıştır. Sayın Bakanımızla 3 yıl önce, terör örgütü tarafından şantaj yapıldığı ve tehdit edildiği konusuyla, hayatında bir kere, 4 kişilik grupla birlikte randevu verilen, bunun üzerine de tüm işlemleri başlatılan ilgili şahısla çekilmiş fotoğraf üzerinden operasyona girişen ve yine bir fotoğraf üzerinden tüm olayları Sayın Bakanımızla ilişkilendirmeye çalışan uluslararası sistemin beslediği meyda (Oda TV, DW, Sözcü, T24, Yeniçağ...) ile bu algı operasyonuna katkı sağlamaya çalışanlar ve ilgili şahsın İnstagram hesabına gözaltı ve tutukluluk halindeyken resmini koyup malum medyanın servis etmesini sağlayanların tespiti hakkında Sayın Bakanımız, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaktır. Sadece terör örgütleriyle değil kirli meyda örgütleriyle mücadele, azim ve kararlıkıla devam ettirilecektir."