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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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