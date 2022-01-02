02 Ocak 2022, Pazar
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Son dakika: Van Valiliğinden "sınırda bir kadının donarak öldüğü" haberleriyle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Van Valiliğinden sınırda bir kadının donarak öldüğü haberleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre; Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.

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