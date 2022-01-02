SON DAKİKA! Meteoroloji’den flaş uyarı! Sıcaklıklar düşüyor kar geri geliyor! Sağanak, buzlanma, tipi... | 2 Ocak 2022 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.