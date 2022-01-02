Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle görüşecek: Tarih belirlendi

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Toplantıda Yeni Anayasa çalışmaları ve ekonomide gelişmeler de yer alacak.

Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak TBMM'nin çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ayrıca Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.