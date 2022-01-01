01 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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