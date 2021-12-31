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Son dakika: Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

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