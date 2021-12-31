Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak geliyor: Tarih verildi
Yılbaşı öncesi milyonlarca vatandaş "kar yağacak mı?" sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok il için uyarı geçti. Özellikle Marmara'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına için alarm verildi. A Haber canlı yayınında meteorolojinin uyarılarını aktaran Erdal Kuruçay kar ve sağanak beklenen illeri de açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzey batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UÇAKLAR HAVALİMANINA İNEMEDİ
Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına, hava trafiğini de etkiledi. Antalya Havalimanı'na inemeyen 3 uçak, yakındaki başka havalimanlarına yönlendirildi. Antalya Havalimanı'ndan edinilen bilgiye göre, 2'si İstanbul, 1'i yurt dışından gelen 3 uçaktan 2'si Adana Havalimanı'na; 1'i de Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Gün içinde 3 uçak da havalimanı bölgesinde havanın düzelmesiyle yeniden Antalya'ya gelerek iniş yaptı.
YAĞIŞ 280 KİLOGRAMA ULAŞTI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 3 ilçesini kırmızı kodla uyardığı Antalyada etkili olan yağış dün akşamdan bu yana devam ediyor. Meteorolojinin verilerine göre Kemer ilçesi Ovacık mevkisine saat 22.00 itibarıyla son 24 saatte 280.3, Korkuteline 279.1, Döşemealtına 217, Kepeze 174.4, kent merkezine 154.2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağış ve rüzgarın gece Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olmasını beklediklerini belirtti.
BÜYÜKŞEHİR, FIRTINA VE YAĞMURDA SEFERBER OLDU
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti. Fırtına ve sağanak sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Mersin'in Anamur ilçesi ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu 9
CUMA
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