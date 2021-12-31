Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak geliyor: Tarih verildi

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17