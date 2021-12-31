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Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı!

İstanbul’da, “yılbaşı önlemleri” kapsamında düzenlenen operasyonda, eylem arayışında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’li bir terörist Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalandı. Baskın yapılan aynı evde, yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine gitme arayışındaki 8 Suriyeli daha gözaltına alındı.

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