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SON DAKİKA! Atama kararları Resmi Gazete’de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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SON DAKİKA! Atama kararları Resmi Gazete’de!

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı.

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