30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2021
ABONE OL
Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kaldı. Yeni yıl öncesinde sevdiklerine ve kendisine hediye almak isteyenler yarın kargoların çalışma saatlerini merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenler hediye almak için kolları sıvadı. Online alışveriş yapanlar kargoların yarın açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık'ta kargolar açık olacak. Ülkemizde 31 Aralık resmi tatil olarak kutlanmamaktadır. Bu sebeple tatil veya yarım gün değildir. Kargolar, (09:00-18:00) ve PTT'nin (07:30-17:30) normal mesai saatinde çalışması ön görülüyor.

YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Resmi tatillerde PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise bu durum farklılık gösterebilir.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA