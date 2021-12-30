Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenler hediye almak için kolları sıvadı. Online alışveriş yapanlar kargoların yarın açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık'ta kargolar açık olacak. Ülkemizde 31 Aralık resmi tatil olarak kutlanmamaktadır. Bu sebeple tatil veya yarım gün değildir. Kargolar, (09:00-18:00) ve PTT'nin (07:30-17:30) normal mesai saatinde çalışması ön görülüyor.