31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? İşte açıklama detayları...
31 Aralık yarın resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık bilindiği üzere yılbaşı olarak kutlanıyor. Vatandaşlar Cuma günü devlet daireleri ve kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, 31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? İşte açıklama detayları...
31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021 yılının son günü olmasından dolayı yılbaşı kutlaması yapılıyor. Yeni yıl planı yapan milyonlarca kişi, 31 Aralık günü PTT, banka ve noter gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? İşte açıklama detayları...
YARIN RESMİ TATİL Mİ?
Her yıl resmi tatil 1 Ocak tarihinde uygulanıyor bu nedenle yarın yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil ve okullar ve iş yerleri normal çalışmalarına devam edecek.
31 ARALIK'TA BANKALAR, KARGOLAR, PTT AÇIK MI?
31 Aralık Cuma gününde herhangi bir tatil olmadığı için bakalar, kargolar ve PTT'de dahil olmak üzere tüm iş yerleri normal mesai saatleri içerisinde çalışmalarına devam edecek.
Bununla birlikte, 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil. Birçok iş yeri hafta sonu olması nedeniyle zaten kapalı olurken, cumartesi çalışan iş yerleri de kapalı olacak.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00- 12.30 ile 13.30- 17.00 arasında hizmet vermektedir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.
HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ
HSBC Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası Şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank çalışma saatleri 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri kabul edecektir.
VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
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