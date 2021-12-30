31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021 yılının son günü olmasından dolayı yılbaşı kutlaması yapılıyor. Yeni yıl planı yapan milyonlarca kişi, 31 Aralık günü PTT, banka ve noter gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yarın PTT, banka ve noter açık mı, kapalı mı? İşte açıklama detayları...

YARIN RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl resmi tatil 1 Ocak tarihinde uygulanıyor bu nedenle yarın yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil ve okullar ve iş yerleri normal çalışmalarına devam edecek.