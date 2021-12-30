Yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık?
Yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık tarihinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri belli oldu. Diğer yandan vatandaşlar eczane ve hastanelerin çalışma düzenlerini merak ediyor. İşte, yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık?
Yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2022 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2021 ise normal şekilde çalışılacak. İşte, yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık?
YARIN ECZANE AÇIK MI?
31 Aralık Cuma günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, noter, eczaneler açık olacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise bankalar, kargolar, PTT kapalı eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil.
31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için eczaneler normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Eczaneler 31 Aralık Perşembe günü yani yarın açıklar. Ancak yarın 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
Bununla birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bugün de eczaneler saat 19.00'a kadar açık olacak.
31 ARALIK 2021 (YARIN) HASTANELER AÇIK MI?
31 Aralık 2021 (yarın) hastaneler açık olacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar da çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
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