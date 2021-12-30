Yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2022 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2021 ise normal şekilde çalışılacak. İşte, yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık?

YARIN ECZANE AÇIK MI?

31 Aralık Cuma günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, noter, eczaneler açık olacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise bankalar, kargolar, PTT kapalı eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil.