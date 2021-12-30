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Son dakika | Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ heyetini kabul etti

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ heyetini kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Külliye'de TÜRK-İŞ temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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