30 Aralık 2021, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 30 Aralık Perşembe gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'den günlük vaka sayısı 40 bin sınırına dayandı. Son 24 saatte 139 vatandaşımız hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

''BİRLİKTE DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ''

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor.'' ifadelerini kullandı.

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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