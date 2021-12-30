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Son dakika | Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Öğretmenlik meslek kanununda yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika | Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Öğretmenlik meslek kanununda yeni gelişme

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili olarak AK Parti'nden önemli bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak.

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