Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'de

Öğretmenlere yeni sosyal ve özlük hakları getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından verdi. Erdoğan, "Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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