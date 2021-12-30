30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'de

Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 09:18
Öğretmenlere yeni sosyal ve özlük hakları getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından verdi. Erdoğan, "Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
İBB çöp suyunu Haliç’e döküyor! İmamoğlu’ndan çevre katliamı
İBB çöp suyunu Haliç'e döküyor! İmamoğlu'ndan çevre katliamı
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
İstanbul Boğazı’nda gemi arıza yaptı boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda gemi arıza yaptı boğaz trafiği askıya alındı
CHP’li Özgür Özel’den skandal Sıbyan Mektebi sözleri
CHP'li Özgür Özel'den skandal Sıbyan Mektebi sözleri
CHP’li Özel skandal sözlerler Diyanet’i hedef aldı
CHP'li Özel skandal sözlerler Diyanet'i hedef aldı
20 Aralık’ta döviz kuruna müdahale oldu mu?
20 Aralık'ta döviz kuruna müdahale oldu mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu
Ömer Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
Ömer Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar
Daha Fazla Video Göster