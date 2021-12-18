Son dakika: Türkiye-Afrika Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan ve Afrika liderlerinden önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye, Afrika ile ilişkilerinde büyük ilerleme kaydetti. Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz." dedi. "Büyükelçi sayımızı 49'a çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "2022-20026 Eylem Planı ortaklığımıza rehberlik edecektir." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonunda Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirvemizde kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık." dedi.
Başarıyla tamamlanan zirvenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Felix Tshisekedi ile Musa Faki Mahamat'a şükranlarını sunan Erdoğan, devlet başkanlarına, bakanlara, heyet başkanlarına, Afrika'daki bölgesel teşkilatların temsilcilerine, Ankara'daki Afrika büyükelçilerine katılımları ve katkıları için teşekkür etti.
Türkiye-Afrika ilişkilerinin 2005'ten bu yana sürekli ivme kazandığını dile getiren Erdoğan, her alanda kaydedilen bu ilerlemede sayısı karşılıklı olarak artırılan büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu kaydetti.
BÜYÜKELÇİ SAYIMIZI 49'A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ
Başkan Erdoğan, 2005'in Afrika yılı ilan edildiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2005'te 12 olan büyükelçilik sayımız 2021'e geldiğimizde 43'e yükseldi. Hedefimiz inşallah bu sayıyı ilk etapta 49'a çıkarmak. Bu süre içinde Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 37'e ulaştı. Yine aynı dönemde ikili ticaretimizin gelişmesinde önemli rol oynayan ticaret müşavirliklerimizin sayısını da 6'dan 38'e çıkardık. Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirvemizde kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık."
BİRLİKTE KAZANALIM, BİRLİKTE KALKINALIM, BİRLİKTE BÜYÜYELİM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2026 dönemini kapsayan eylem planının kıtada barış, güvenlik ve adaletin tesisinden altyapı yatırımlarına, ticaretten gençlik ve kadınların gelişime kadar geniş bir yelpazede ortaklığa rehberlik edeceğini söyledi.
Zirve kapsamında ilgili bakanların iştirakiyle sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlar gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, bunun içine savunma sanayisinin de dahil olduğunu aktardı.
Erdoğan, 5 yılda kıtanın eğitim, sağlık, tarım ve insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu, atılabilecek adımların ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:
"Biz birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, birlikte büyüyelim, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Genel Sekreterliği arasındaki mutabakat zaptını bu bakımdan son derece önemsiyorum. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle iş birliği içinde çalışarak hayata geçireceğiz. Türkiye olarak Afrika içi ticaretin geliştirilme çabalarını destekliyor, kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme hususunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz."
ZİRVELERİN DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILMASINA ÖNEM ATFEDİYORUM
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Afrikalı mevkidaşlarıyla ikili gündemlerini ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatları olduğunu dile getirdi.
Dün ve bugün liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya 5'ten büyüktür düsturumuz çerçevesinde Afrika ülkelerinin Güvenlik Konseyi'ndeki temsilinin artırılması ve güçlendirilmesine destek verdiğimizi ifade ettim. Bu vesileyle terörizmden organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadeleye, yoksulluğun azaltılması ve kalkınmadan eğitim ve salgın hastalıklara kadar pek çok konuda Afrikalı dostlarımızla iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızın altını çizmek istiyorum. Aynı yaklaşımla Türk demokrasisine kasteden terör örgütü FETÖ'nun iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merci bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'mıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi haklı beklentimizdir."
Türkiye-Afrika ortaklığını bugünlere taşıyan zirvelerin ilkini 2008'de İstanbul'da, ikincisini ise 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, üçüncü zirveye ev sahipliği yaparak Afrika ülkelerinin liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz bu zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum. Zirvelerin düzenli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum. Siz değerli misafirlerimizi 11-13 Mart 2022 tarihlerinde 'Diplomasiyi yeniden kurgulamak' ana teması altında ikincisini düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda yeniden görebilmeyi temenni ediyorum. Zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde gayret sarf eden başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurum, kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclis'imize ve tüm milletvekillerimize bütçe çalışmalarında gösterdikleri gayret için şükranlarımı sunuyorum."
Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı.
LİDERLER ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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