Son dakika: Türkiye-Afrika Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan ve Afrika liderlerinden önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonunda Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirvemizde kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Başarıyla tamamlanan zirvenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Felix Tshisekedi ile Musa Faki Mahamat'a şükranlarını sunan Erdoğan, devlet başkanlarına, bakanlara, heyet başkanlarına, Afrika'daki bölgesel teşkilatların temsilcilerine, Ankara'daki Afrika büyükelçilerine katılımları ve katkıları için teşekkür etti.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin 2005'ten bu yana sürekli ivme kazandığını dile getiren Erdoğan, her alanda kaydedilen bu ilerlemede sayısı karşılıklı olarak artırılan büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu kaydetti.