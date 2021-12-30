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Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

Kayseri'de, polisin Bitcoin üretimi yapılan 7 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

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