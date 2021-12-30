Sevgiliye, eşe romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları 2022! Sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları...
Sevgiliye romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevgilisine yeni yıl için iyi dileklerini yollamak isteyenler en güzel yeni yıl kutlama mesajlarını sorguluyor. Yeni yılın gelişi dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanıyor. Sizler için en güzel sevgiliye yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları...
Sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları son saatlerin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni yılda sevdiklerine iyi dileklerini göndermek ve paylaşmak isteyenler için yeni yıl mesajlarını haberimizde derledik. Mesajlar, sizin için ne kadar önemli olduklarını bilmelerini sağlayacak ve bunu bildikleri için onları mutlu edecek. İşte, Sevgiliye romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları 2022...
SEVGİLİYE ARKADAŞA YENİ YIL MESAJLARI KUTLAMA SÖZLERİ
Sen başıma gelen en güzel şeysin. Ve sen gelecek yıl içine alacağım en iyi şeysin. Yeni Yılın Kutlu Olsun!
Bu harika yıl sona erse bile, seninle daha uzun yıllar geçirmek istiyorum. Her eskiyi yeni bir yıl takip ettiği sürece seni sevmek istiyorum. Her zaman ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Mutlu yıllar tatlım!
Seninle harika bir yıl geçirdim. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bana yaşattığın tüm büyülü anlar için sana teşekkür etmek istiyorum. Sana harika bir yeni yıl ve mutlu bir yeni yıl diliyorum, canım!
2022 size mutluluk ve şöhret getirsin. Hayatımız çokça sevgi ve romantizmle kutsansın. Sonsuza kadar birlikte kalalım. Mutlu yıllar sevgilerimle.
Hayatımızın harika bir yılına daha veda ediyoruz. Ama yaptığımız anılar hep bizimle kalacak. Mutlu Yıllar 2022!
Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... Mutlu seneler!
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her zorluğa! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara... Seni hep seveceğim sonsuzluğum....
Yine bir yıl başı geldi. Bu yıl başı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.
Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan , arkadaşlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu seneler olsun!
Ben biliyorum ki yeni yılda da yine seninle olduğum sürece hep renkli ve gülümseten anılar biriktireceğim. Ben biliyorum, seni ömrümün sonuna dek aynı aşkla seveceğim. İyi seneler sevgilim.
Hayatıma yeniden hoş geldin aşkım... Seninle geçirdiğimiz ilk yılbaşında yanımda oluşun hala aklımda. Sen benim en güzel dünyam, sen benim her şeyimsin. Geleceğe dair en şahane umudum, en büyük mutluluğumsun. Kalplerimiz hep bir, yolumuz aşkla dolu olsun. Seni çok seviyorum Mutlu Seneler Olsun.
Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.
Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.
Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.
Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece, gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!
Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!
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