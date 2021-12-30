Yeni yıl mesajları 2021 kısa, uzun anlamlı: Farklı, komik, absürd yılbaşı kutlama mesajları! WhatsApp, Twitter, Instagram yılbaşı mesajları...

Farklı, komik, absürd yılbaşı kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyenler için mesajları haberimizde derledik. 31 Aralık gecesi saatler 00.00'ı gösterdiğinde Hoşgeldin 2022 denilerek yeni yılın coşkusu yaşanacak. 31 Aralık akşamı ve 1 Ocak sabahı itibarı ile en güzel, resimli yeni yıl mesajları eşe, arkadaşa, anneye, babaya, kardeşe, sevgiliye ve diğer tanıdıklara gönderilmeye başlanacak. İşte, WhatsApp, Twitter, Instagram yılbaşı mesajları...

2022 YENİ YIL MESAJLARI İLE RESİMLİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJI

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2021 ve hoş gel bize 2022

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

2022 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…