KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu. İşte, KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? 3 aylık toplam ödeme...

Bakan Kasapoğlu, ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilere müjde verdi. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilere 3 aylık ödemelerinin ne zaman yatacağı açıklandı. Ödemeler lisans öğrencileri için bin 950 TL, yüksek lisans öğrencileri için 3 bin 900 TL ve doktora öğrencileri için 5 bin 850 TL olarak verilecek.