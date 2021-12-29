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Son dakika: Mehmetçik PKK'lı 8 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Mehmetçik PKK’lı 8 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine yapılan terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık Mehmetçik'in 8 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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