29 Aralık 2021, Çarşamba
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Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar

Yılbaşında kar yağacak mı? Geçtiğimiz günlerde kent genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Kısa süren kar yağışının ardından vatandaşlar heyecanla "İstambul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte haberin detayları...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbuk 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağışlı hava etkili olacak. Megakent geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünmüştü. Kar yağışıın kısa sürdüğü İstanbul'a yeniden kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji son açıklamalar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'a kar yağışı görülmüyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, 30 Aralık Perşembe çok bulutlu, 31 Aralık Cuma parçalı bulutlu, 01 Ocak Cumartesi sağanak yağışlı, 02 Ocak Pazar günü ise yağışlı bir hava hakim olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 29 Aralık Çarşamba tarihli son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (35-70 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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