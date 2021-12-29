Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbuk 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağışlı hava etkili olacak. Megakent geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünmüştü. Kar yağışıın kısa sürdüğü İstanbul'a yeniden kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji son açıklamalar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'a kar yağışı görülmüyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, 30 Aralık Perşembe çok bulutlu, 31 Aralık Cuma parçalı bulutlu, 01 Ocak Cumartesi sağanak yağışlı, 02 Ocak Pazar günü ise yağışlı bir hava hakim olacak.