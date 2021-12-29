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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını duyurdu.

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