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MSB'den flaş açıklama: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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MSB’den flaş açıklama: İki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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