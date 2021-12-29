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Batman'da terör bağlantılı suç örgütü çökertildi! Pitbull köpekleri silah gibi kullanıyorlar

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Batman’da terör bağlantılı suç örgütü çökertildi! Pitbull köpekleri silah gibi kullanıyorlar

Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan terör bağlantılı suç örgütü çökertildi. Batman Valisi Şahin, örgütün başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapma ve gasp, tehdit, yağma, şantaj gibi pek çok suçun içinde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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