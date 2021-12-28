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Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?

Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir? İslamiyet’in ilk savaşlarından olan ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan olayın ardından, 630 yılında Mekke’nin Fethi gerçekleşmiştir. Fetih Suresi'nin okunarak Mekke'ye girilmesiyle 630'da kazanılan fetihle, şehirde barış ve huzur hakim kılınmıştı. Ülkemizde de her yıl Mekke’nin Fethi kutlanıyor. Peki; Mekke’nin Fethi ne zaman? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?

Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke'nin Fethi anlam ve önemi nedir? İslamiyet'in yayılmasında büyük rol oynayan Mekke'nin Fethi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke'nin Fethi hangi gün? İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı.

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü harekete geçti. 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktılar. 4 Ocak 630 yılında Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı. Ardından şu sözleri söyledi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Fetih Suresi'ni okuyan binlerce Müslüman Mekke'ye girdiler. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürtmeyi başardı.

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Hicrî: 20 Ramazan 8 olarak kaynaklarda geçmektedir.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ?

Hz. Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler.

Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslüman Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.ları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

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