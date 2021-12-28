İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Yasaklı ırk besleyenlere ceza yağdı

Bu birimlerin, çevre ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması da hayata geçirildi.

HAYDİ mobil uygulamasıyla hayvanların korunmasına yönelik bildirimlerin yanı sıra tehlike arz eden hayvan türlerine yönelik ihbarlar kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 177 bin 700 kişi tarafından cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden 30 bin 82 ihbar yapıldı.

Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.