İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Yasaklı ırk besleyenlere ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020'de çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, bu suçları işleyenlerin yakalanması amacıyla Emniyet ve Jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri 2.500 personel ve 205 tam donanımlı araç ile çalışmalarını sürdürüyor.
Bu birimlerin, çevre ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması da hayata geçirildi.
HAYDİ mobil uygulamasıyla hayvanların korunmasına yönelik bildirimlerin yanı sıra tehlike arz eden hayvan türlerine yönelik ihbarlar kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 177 bin 700 kişi tarafından cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden 30 bin 82 ihbar yapıldı.
Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
1740 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Türk Ceza Kanununun "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince, hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bunun yanı sıra tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız ve maskesiz gezdiren 1964 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası verildi, 401 tehlike arz eden hayvanın barınaklara teslimi sağlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca tehlike arz eden köpek türleri, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Bransilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak belirlenmişti. 6 köpek türüne sahip kişilerin hayvanlarını kısırlaştırıp kayıt altına aldırmak için 14 Ocak 2022'ye kadar süre verilmişti.
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