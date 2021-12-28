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Eren Kış-13 Operasyonu Şırnak'ta başladı! 516 personel görev alıyor

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Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Eren Kış-13 Operasyonu Şırnak’ta başladı! 516 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta  Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve GüvenliK Korucularından oluşan 516 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit J.Er Selçuk Şahin" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (516) personel [(43) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren KIŞ Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren Kış-13 Operasyonu başladı EREN KIŞ-13 OPERASYONU BAŞLADI

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