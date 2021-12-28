Eren Kış-13 Operasyonu Şırnak’ta başladı! 516 personel görev alıyor

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (516) personel [(43) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren KIŞ Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.