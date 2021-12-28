Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl toplamda 120 milyon TL kazandıracak olan yılbaşı ikramiyesi için biletler geçtiğimiz haftalarda satışa sunuldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saati...

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.