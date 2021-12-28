Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi yılbaşı çekilişi gerçekleşecek. Büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl toplamda 120 milyon TL kazandıracak olan yılbaşı ikramiyesi için biletler geçtiğimiz haftalarda satışa sunuldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, ayın kaçında? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saati...
MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.
Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve 'millipiyangoonline.com' internet sitesi üzerinden alınabiliyor.
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