İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT otobüs İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti gelen son dakika İstanbul toplu taşımaya zam açıklamasının ardından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İşte, İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.