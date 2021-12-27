İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
İETT zam ne zaman uygulanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Cuma günü gelen son dakika haberiyle İstanbul toplu taşıma zammı yapıldığı açıklanırken yeni öğrenci, tam akbil tarifesi fiyatları gündemdeki yerini aldı. Yapılan zam miktarının yüzde 36 olduğu duyurulurken yeni ücret tarifesi merak ediliyor. İşte, İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT otobüs İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti gelen son dakika İstanbul toplu taşımaya zam açıklamasının ardından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İşte, İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.
UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.
Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.
2022 ZAMLI AKBİL TARİFE ÜCRETLERİ
UKAME'de alınan son zam kararıyla İstanbul'da öğrenci aylık akbil ücreti 57 TL'den 77.52 TL'ye çıktı. Aylık akbil kullanmayıp tek basımı tercih eden öğrenciler de yeni dönemde 1.95 TL yerine 2.65 TL harcayacak.
İstanbul kart veya tam kart olarak bilinen tam akbil ücreti son zamla beraber tek seferlik kullanım 4.03 liradan 5.47 liraya çıktı.
Aylık abonelik sistemi ile kullanılabilen mavi kart ücreti 317 TL civarından 431 lira 12 kuruşa çıktı. Yani mavi kart ücretine tek seferde 114 lira zam yapıldı.
UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.
Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.
Minibüsçüler adına söz alan bir temsilci ise, maliyetlerin kendilerini teker dönderemeyecek hale getirdiğini belirterek, "En az yüzde 50 zam" istiyoruz dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise İBB'nin elektronik bilete yapılmak istenen yüzde 36 zam teklifini, temmuzda da zam yapıldığını gerekçe göstererek, bakanlık olarak fazla bulduklarını belirtti. Yücel, taksicilerin yüzde 60 teklifinin ise makul olduğunu ifade etti.
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