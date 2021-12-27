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Son dakika: Erzurum'da korkutan deprem! Son depremler

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Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Erzurum’da korkutan deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre: Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem 6.9 kilometre derinlikte oluştu.

Erzurum'da sabaha karşı hafif şiddette Deprem meydana geldi. Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 6.9 kilometre derinlikte oluştu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.27 06:16:33 39.4685 41.1322 12.0 -.- 1.8 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 06:05:13 38.9553 26.1205 12.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.27 05:59:36 39.4965 41.2062 1.3 -.- 3.8 3.9 YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:57:12 39.5022 41.1492 11.0 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:57:00 35.1540 26.9585 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 05:52:36 39.5173 41.1602 2.9 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:49:48 39.5050 41.1917 9.3 -.- 1.5 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:46:32 39.4985 41.2125 1.4 -.- 3.2 3.2 KARLICA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:44:14 37.9105 32.0673 1.7 -.- 1.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.12.27 05:12:32 37.5705 29.5165 5.4 -.- 2.3 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2021.12.27 03:49:13 40.1995 31.7300 8.3 -.- 1.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.27 03:41:56 39.5140 41.1543 11.3 -.- 2.3 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 03:11:59 35.2658 26.9130 8.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:45:43 35.1582 26.8463 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:27:07 35.0920 27.0260 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:20:13 35.1133 26.8727 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:17:12 35.0890 27.0180 5.0 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:56:03 40.0122 41.0353 5.6 -.- 2.9 -.- PASAYURDU-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 01:55:51 37.5203 35.9458 7.0 -.- 2.1 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.12.27 01:46:49 35.1293 26.9883 5.0 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:41:21 37.6945 27.2200 10.6 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.12.27 01:38:45 35.1767 26.9523 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:22:21 36.9355 27.2263 18.9 -.- 2.0 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.12.27 01:15:49 35.1402 27.0197 2.9 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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