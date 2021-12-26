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Son dakika | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman? Bakan Özer açıkladı

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika | Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman? Bakan Özer açıkladı

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

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