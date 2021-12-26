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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Aralık Pazar gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Aralık Pazar gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 26 Aralık Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 20.138 kişi koronavirüse yakalandı, 173 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz.'' ifadelerini kullandı.

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

22 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

21 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

16 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

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