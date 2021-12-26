Avrupa’da PKK’ya özel kamp! Hainler burada eğitim alıyor

YÖNETİMİ KANDİL ATIYOR

Kamp, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan terör merkezi konumunda. Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, BM, Kızılhaç bayrakları ile teröristbaşının fotoğrafı ve örgütsel bez parçaları asılı. İşler 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor.Kampa alınacak kişiler, Yunanistan Atina'da bulunan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komelan Ciwan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Kampta her terör örgütü adına bir sorumlu bulunuyor. Sorumlular ise Kandil'den atanıyor.