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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Gaziantep’te son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te işçilerle buluşmasında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan asgari ücret ve Türk Lirası'na ilişkin "Birileri asgari ücreti dolar olarak hesaplamaya başlamıştır. Dolar düşünce ne oldu? Bıraktılar hesabı. Türk Lirasına alışacaksınız." ifadelerini kullandı.

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