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Son dakika: Atama Kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Atama Kararları Resmi Gazete’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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