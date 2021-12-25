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Son dakika: Asgari ücretteki değişiklik Resmi Gazete'de yayımladı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Asgari ücretteki değişiklik Resmi Gazete’de yayımladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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