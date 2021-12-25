Ümit Özdağ’ın bilgisayar manipülasyonu çöktü: TBMM’den resmi açıklama

BİLGİSAYARLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini iddia etti. Özdağ, "Bu sabah TBMM'de basın toplantısı için odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka 'porsiyon küçült' derken bu yapılmaz" dedi.