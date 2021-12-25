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Ümit Özdağ'ın bilgisayar manipülasyonu çöktü: TBMM'den resmi açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Ümit Özdağ’ın bilgisayar manipülasyonu çöktü: TBMM’den resmi açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın TBMM'deki bilgisayarlar konusunda yaptığı manipülasyon ortaya çıktı. Özdağ, meclisteki 600 vekilin bilgisayarının değiştiğini ifade ederken, konuya ilişkin TBMM Genel Sekreterliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada bilgisayarların re'sen değiştirilmediği duyurulurken, değişim talebinin Ümit Özdağ'dan geldiği açıklandı.

Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bu kez de algı oyununun ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

BİLGİSAYARLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini iddia etti. Özdağ, "Bu sabah TBMM'de basın toplantısı için odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka 'porsiyon küçült' derken bu yapılmaz" dedi.

TALEP KENDİSİNDEN GİTMİŞ

Özdağ'ın bu paylaşımından sonra TBMM Genel Sekreterliği tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil, sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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