31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşında tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. 31 Aralık Cuma günü yeni yılın gelişini kutlayacak vatandaşlar, Cuma gününün hafta sonu tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. 31 Aralık’ın tatil olması durumunda haftalık tatil üç güne çıkacak. Peki; 31 Aralık yılbaşı tatil mi?
31 Aralık Cuma okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? Yılbaşı günü tatil olursa hafta sonuyla birleşme ihtimali doğacak. Böylelikle vatandaşlar 3 gün boyunca tatil yapabilecek. Ancak gözler 31 Aralık tarihine çevrildi ve tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 31 Aralık yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü?
31 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildir. Ancak 1 Ocak tarihi resmi tatil olmaktadır. Bu yıl 1 Ocakl günü Cumartesi'ye denk gelmektedir.
31 Aralık Cuma günü kamu kurumları, devlet daireleri, bankalar, okullar, kargo şirketleri ve PTT tam mesai süresi boyunca açık olur. Ancak özel şirketlerin bazıları çalışanlarına yarım gün izin verebilir. Bu karar işverenin insiyatifindedir.
ARA TATİL NE ZAMAN?
24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ardından ise ikinci ara tatil dönemi gelecek.
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- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
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