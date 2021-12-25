31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?

31 Aralık Cuma okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? Yılbaşı günü tatil olursa hafta sonuyla birleşme ihtimali doğacak. Böylelikle vatandaşlar 3 gün boyunca tatil yapabilecek. Ancak gözler 31 Aralık tarihine çevrildi ve tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 31 Aralık yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü?