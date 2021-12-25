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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Aralık Kovid-19 vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Aralık Kovid-19 vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, 25 Aralık Cumartesi gününde kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 145 can kaybı, 20.470 yeni vaka yaşandı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI!

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımına, ''Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!'' notunu düştü.

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

22 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

21 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

16 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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