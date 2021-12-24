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İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? İETT zam listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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İETT’ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? İETT zam listesi...

İETT'ye zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul toplu taşıma araçlarına zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar hangi toplu taşımaya ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Buna göre; İETT, özel halk otobüsü, metro ve metrobüs tarifelerinde kısa mesafe ücreti de değişmiş oldu. İşte, İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? İETT zam listesi...

İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiği sosyal medyada gündem oldu. Buna göre; İETT, özel halk otobüsü, metro ve metrobüs tarifelerinde kısa mesafe ücreti de değişikliğe gidilmiş oldu. İşte, İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? İETT zam listesi...

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının ardından bu fiyatlar yüzde 36 artacak.

Artışla birlikte tam 5,48 TL'ye, öğrenci 2.66 TL'ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselecek.

TAKSİDE KISA MESAFE ÜCRETİ 16,50 OLDU

Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.

TAKSİCİLER YÜZDE 60 ZAM İSTEDİ

UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.

Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.

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