İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiği sosyal medyada gündem oldu. Buna göre; İETT, özel halk otobüsü, metro ve metrobüs tarifelerinde kısa mesafe ücreti de değişikliğe gidilmiş oldu. İşte, İETT'ye zam geldi mi? Metrobüs, Marmaray, metro vapura zam geldi mi, ne kadar oldu? İETT zam listesi...

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.