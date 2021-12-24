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PKK'nın sözde kadın komutanı Kocaeli'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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PKK’nın sözde kadın komutanı Kocaeli’de yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasının kadın kadrosuna yer alan A.Ş.M. Kocaeli'de yakalandı. 15 kişilik bir ekibin sözde komutanı olduğu belirlenen A.Ş.M.'nin Darıca ilçesinde saklandığını tespit etti.

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