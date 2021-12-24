pa.edu.tr: 28. dönem POMEM ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları ve yaş sınırı...

28. dönem POMEM ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM alımları için gelecek açıklamalar merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen alımlar için beklenen açıklama geldi. İşte, 28. dönem POMEM ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları ve yaş sınırı...

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.