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27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...

27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alım başvuru tarihini açıklanması sonrasında 27. dönem kontenjanı merak ediliyor. Adaylar geçtiğimiz dönem kaç kişi alndığını merak ediyor. İşte, 27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...

27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. dönem POMEM alımları için başvuru detayları belli oldu. Adaylar geçtiğimiz dönem alımında yer alan detaylar merak ediyor. İşte, 27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...

POMEM KONTENJAN ARTTI MI?

27.dönem POMEM' de 8 bin aday alınacağı duyurulmuştu. Sosyal medya'da son zamanlarda kontenjanların arttığına ilişkin haberlerin yer alması ile birlikte adaylar tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Kontenjanların 10200 erkek 1800 kadın aday olmak üzere toplamda 12000 kişiye çıkartıldığı iddia edildi. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'ndan söz konusu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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