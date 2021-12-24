27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. dönem POMEM alımları için başvuru detayları belli oldu. Adaylar geçtiğimiz dönem alımında yer alan detaylar merak ediyor. İşte, 27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...

POMEM KONTENJAN ARTTI MI?

27.dönem POMEM' de 8 bin aday alınacağı duyurulmuştu. Sosyal medya'da son zamanlarda kontenjanların arttığına ilişkin haberlerin yer alması ile birlikte adaylar tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Kontenjanların 10200 erkek 1800 kadın aday olmak üzere toplamda 12000 kişiye çıkartıldığı iddia edildi. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'ndan söz konusu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.