Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 24 Aralık 2021
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık 2021 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat, aşılama tablosunu duyurdu. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri yorumladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) vaka vefat aşılama tablosunu açıkladı. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri yorumladı.
133 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.
"HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK..."
Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ." dedi.
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (24 ARALIK 2021)
GÜNÜN AŞILAMA RAKAMLARI
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
23 ARALIK 2021 KOVİD-19 TABLOSU
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