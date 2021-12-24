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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 24 Aralık 2021

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık 2021 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat, aşılama tablosunu duyurdu. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri yorumladı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) vaka vefat aşılama tablosunu açıkladı. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri yorumladı.

133 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.

"HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK..."

Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ." dedi.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (24 ARALIK 2021)

GÜNÜN AŞILAMA RAKAMLARI

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU DUYURDU

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

23 ARALIK 2021 KOVİD-19 TABLOSU

22 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

21 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

16 ARALIK

15 ARALIK

14 ARALIK

13 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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